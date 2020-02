AUDIÇÃO PARA O ESPETÁCULO “O REI DO SHOW”, DA ESCOLA DAS ARTES, ACONTECE NA PRÓXIMA SEMANA

A Secretaria de Turismo e Cultura (SETUC) da Prefeitura de Jaguariúna convida a todos para participarem das audições do seu novo espetáculo da Escola das Artes , que está em fase de produção.

A primeira audição será no próximo dia 14 de fevereiro (sexta-feira), às 19h, no Teatro Municipal de Jaguariúna. O material para audição se também estará disponível no link cultura.jaguariuna.sp.gov.br

Confira abaixo (em PDF) o material que cada candidato inscrito pode baixar e estudar, preparando-se para a audição.

Para se inscrever é necessário enviar E-mail para producaocultura@jaguariuna.sp.gov.br com o seguinte assunto: AUDIÇÕES ESCOLA DAS ARTES. Neste E-mail deve constar, também, nome completo, idade, telefone para contato, personagem que pretende fazer audição e uma foto de rosto.

MATERIAL-AUDIÇÃO-MUSICAL-ESCOLA-DAS-ARTES-2020