Cultura Africana: conheça espaço em Campinas que abriga riqueza das civilizações do continente

O Espaço Arte Africana, localizado em Campinas, é um ponto de cultura dedicado à valorização e difusão das tradições e expressões artísticas dos povos africanos. O local reúne loja, museu e atividades culturais abertas ao público, promovendo uma verdadeira imersão na diversidade do continente africano.

Na loja, é possível encontrar roupas, acessórios e tecidos típicos. Já o museu abriga um acervo rico, com peças originais vindas da África, como esculturas, máscaras, portas entalhadas, pinturas e roupas cerimoniais. O conjunto abrange obras de diversos povos, feitas para usos distintos, da homenagem e louvação aos deuses à celebração da fertilidade, seja a das mulheres, seja a da terra. Os materiais empregados também refletem a variedade e criatividade das tribos, incluindo madeira, metal, marfim, ébano – a madeira negra -, penas, dentes de animais e tinturas diversas.

Além da exposição permanente, o espaço também oferece aulas de capoeira Angola, dança negra, curso de percussão e encontros do Coletivo Pretas Leituras. As atividades no Ponto de Cultura Espaço Arte Africana foram premiadas pelo Proac 2024 e pela Lei Nacional Aldir Blanc.

À frente do projeto estão Carlos Kiss e Priscila Coscarella. Carlos visita países africanos há mais de 30 anos e, ao longo desse período, começou a colecionar peças e compartilhá-las com amigos. Em 2011, decidiu criar o museu para que mais pessoas pudessem conhecer e refletir sobre a conexão entre as culturas africana e brasileira.

Resgate histórico e cultural

O objetivo do museu é pedagógico: apresentar a diversidade dos povos, civilizações e expressões africanas, promovendo o resgate histórico e cultural. O acervo tem forte presença da cultura Bantu, refletindo a influência dessa etnia em muitas das peças expostas.

Uma das peças do museu é uma escultura de bronze originária de Benin, feita com a tradicional “técnica da cera perdida”. A peça retrata um leopardo, um dos cinco animais mais simbólicos do continente — ao lado do elefante, leão, rinoceronte e búfalo.

Outro destaque é uma máscara cerimonial do Congo que representa a justiça. Com três faces, ela simboliza a presença constante da justiça, que, durante os rituais em círculos, está sempre observando quem dança.

O ponto de cultura também abriga a CarlKiss Dance – Companhia de Dança Negra Contemporânea, fundada por Carlos em 1997. O grupo já se apresentou em países como Alemanha, França, Portugal, Taiwan, Estados Unidos, Moçambique e África do Sul, levando a dança negra para palcos ao redor do mundo.

Como as visitas funcionam

Para conhecer o espaço, é necessário realizar agendamento por e-mail (carlkiss@hotmail.com) ou whatsapp (19 999697580). As visitas são conduzidas por Carlos e Priscila, que explicam as histórias por trás de cada obra, compartilhando detalhes sobre as civilizações africanas e suas expressões artísticas.

SERVIÇO

Ponto de Cultura Espaço Arte Africana

Av. Luíz Smânio, 190, Jardim Chapadão, Campinas

Contato: whatsapp 19 999697580 ou carlkiss@hotmail.com

Visitação: terça a sábado das 10h00 às 20h00

Capoeira Angola: quinta-feira às 19:30 e sábado às 10:30

Dança Negra: segunda-feira às 19:30 e sábado às 14h

Coletivo pretas leituras: primeiro sábado de cada mês às 16h

Curso de percussão: segunda-feira às 16h e sábados 16h