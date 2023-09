Audiência Municipal da Primeira Infância

A Prefeitura de Cosmópolis promoveu na noite de terça-feira (26), mais uma audiência do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), realizada no plenário da Câmara dos Vereadores.

O evento público acontece para dialogar sobre as complementações e novas políticas públicas sobre a Primeira Infância, as quais serão implementadas pelos próximos 10 anos em Cosmópolis. O evento reuniu representantes de diversos setores da sociedade, responsáveis pela elaboração e novas propostas do Plano.