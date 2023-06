Audiência pública debate diretrizes para Orçamento de Paulínia em 2024

A Câmara de Paulínia promoverá audiência pública no dia 21 de junho (quarta-feira), às 17h, para discutir diretrizes na elaboração e execução do Orçamento 2024.

O debate foi convocado pelo presidente Edilsinho Rodrigues, a pedido da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos. A entrada é aberta ao público, no Plenário, e haverá transmissão ao vivo no site institucional, no perfil do Facebook e no canal do Legislativo no YouTube.

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), apresentado pela Prefeitura, define metas e prioridades para os gastos municipais no próximo ano. A receita orçamentária bruta é estimada em R$ 2,1 bilhão.

O documento vai basear a elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que deverá ser enviado ao Legislativo até 30 de setembro e votado no fim do ano.