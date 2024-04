Audiência Pública em Campinas abre caminho para novos avanços na inclusão de Pessoas com TEA

Em um evento marcante para a comunidade do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Deputada Federal Rosangela Moro, em colaboração com a Deputada Federal Maria Rosas e a APAE de Campinas, conduziu uma Audiência Pública sobre os “Desafios e Avanços na Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista” na última sexta-feira, 5 de abril, em Campinas, São Paulo.

Sediada na APAE de Campinas, a Audiência Pública reuniu o Secretário Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vanderlcleia Moro, o Presidente da APAE Campinas, Sérgio Prodocimo, além de especialistas, entidades, mães e pais de pessoas com TEA, autoridades locais e estaduais, acadêmicos e profissionais dedicados à causa. Os participantes, representando uma ampla gama de perspectivas e experiências, uniram-se para discutir, compartilhar conhecimentos e explorar estratégias para a inclusão social e o atendimento às necessidades do segmento.

Reconhecendo a importância de discussões contínuas e de ações concretas para além das celebrações do “Abril Azul”, a Deputada Rosangela Moro reitera seu compromisso inabalável com a promoção da saúde e do bem-estar das pessoas com TEA. A audiência foi um passo importante para avançar nas políticas públicas e nas práticas inclusivas que abordam o espectro autista em toda a sua individualidade.

“Nossas iniciativas devem reconhecer e celebrar as capacidades e talentos individuais de cada pessoa com autismo, garantindo a elas oportunidades iguais de desenvolvimento e uma vida digna na sociedade. Temos trabalhado incansavelmente para que cada criança, adolescente e adulto com TEA receba o suporte necessário para superar desafios, maximizar seu potencial e realizar seus sonhos”, ressalta a deputada.

Foto: Camilla Carvalho

Da esquerda para direita:

Manoel Braga – Vice-presidente FEAPAES-SP

Luiz Rossini – Presidente da Câmara Municipal de Campinas

Sérgio Prodocimo – Presidente APAE Campinas

Valter Greve – Presidente União Brasil Campinas

Deputada Federal Rosangela Moro

Marcos da Costa – Secretário Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo

Ana Paula Di Domizio – Vice-Presidente Apae Campinas

Deputada Federal Maria Rosas

Vandecleya Moro – Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas