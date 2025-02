AULAS DE HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO RETORNAM AO AZULÃO

AULAS DE HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO RETORNAM AO AZULÃO

Boa notícia para os amantes de atividades físicas e de bem-estar. A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna anuncia o retorno das aulas de hidroginástica e natação nas piscinas do Azulão.

As atividades aquáticas são grandes aliadas da saúde e do condicionamento físico, oferecendo vários benefícios. Além disso, os participantes das aulas contam com uma equipe de professores altamente qualificada, garantindo um acompanhamento seguro e eficiente.

Os interessados em participar podem obter mais informações pelos telefones (19) 3867-4240 e 3867-1077.

Foto: Eduardo Faddoul