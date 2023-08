Aulas Gratuitas de Judô em Santo Antônio de Posse: Uma Oportunidade Patrocinada pela BASF e Apoiada pela Prefeitura

Da Redação

Santo Antônio de Posse está prestes a se tornar palco de uma emocionante oportunidade para crianças de 7 a 17 anos que desejam aprender e se aprofundar no mundo do judô. Graças à iniciativa do Ajudôu, com o valioso patrocínio da renomada empresa BASF e o apoio fundamental da Prefeitura Municipal, a comunidade local terá acesso a aulas gratuitas desta tradicional arte marcial japonesa.

O Ajudôu, reconhecido por sua dedicação em promover atividades físicas e culturais na região, tem a honra de apresentar este projeto especial, que visa não apenas ensinar as técnicas e os valores do judô, mas também cultivar a disciplina, o respeito e a autodisciplina nas jovens mentes. O apoio da BASF, uma empresa líder global em química, confirma o comprometimento com o desenvolvimento saudável da juventude local, fornecendo os recursos necessários para que o projeto se torne uma realidade.

As inscrições para as aulas gratuitas de judô estão oficialmente abertas e permanecerão disponíveis até o dia 21 de agosto. Crianças de 7 a 17 anos têm a oportunidade de se inscrever e participar dessa jornada enriquecedora. Os interessados podem realizar suas inscrições no Centro Múltiplo do Idoso, um local de fácil acesso que também representa a dedicação da comunidade em promover atividades inclusivas e enriquecedoras.

Com a combinação de esforços do Ajudôu, do patrocínio generoso da BASF e do apoio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, as aulas gratuitas de judô prometem ser um marco significativo no desenvolvimento físico e mental das crianças locais. Esta é uma oportunidade única para os jovens explorarem o mundo do judô, aprender habilidades valiosas e estabelecer bases sólidas para um futuro brilhante. Junte-se a nós nessa jornada e faça parte dessa experiência inspiradora, onde o espírito esportivo se encontra com valores fundamentais, tudo isso enraizado na calorosa comunidade de Santo Antônio de Posse.

Regenerate