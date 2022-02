Aulas gratuitas de vôlei têm início no Ginásio de Cosmópolis

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes iniciou as aulinhas gratuitas de vôlei em 2022. Neste ano a novidade é que as aulas serão realizadas em mais um dia na semana.

Às segundas, terças e quintas-feiras são aulas de aprendizagens e, aos sábados ocorrem os treinos.

Podem participar das aulinhas de vôlei crianças a partir de 10 anos, trajando roupas de atividades físicas e tênis.

As aulas são lecionadas na quadra esportiva localizada no Ginásio Municipal de Esportes. As inscrições devem ser feitas antes das aulas com o professor responsável, Fábio Moraes.

O objetivo das aulinhas esportivas é a formação do cidadão, comportamento, disciplina pessoal e educacional. Além disso, as crianças, adolescentes e adultos são preparados para disputas intermunicipais e regionais representando o município. Todas as práticas esportivas são para ambos os sexos.

Dias e horários

Segundas, Terças e quintas-feiras: manhã 9h30 – 11h / tarde 13h – 16h

Sábado: 8h às 11h