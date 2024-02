“Aumento Histórico: Valorização para Professores na Rede Municipal”

Os professores da rede municipal de Engenheiro Coelho terão um aumento de 19,15% em seus vencimentos em relação ao mês anterior, marcando, pela primeira vez na história do município, a adequação do salário dos professores da Educação Básica (PEB I, PEB II) ao Piso Nacional.

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Chefia de Gabinete, realizou uma reunião nesta quarta-feira, 21/02, às 10h da manhã, com o Prefeito Dr. Zeedivaldo, o ex-secretário de Educação, Prof. Paulo Martini, e a equipe da Secretaria de Educação, composta por Irineu Baloni, Lúcia Kettle, Carla Lopes, e o Chefe de Gabinete, Dr. João Maurício. O encontro teve como objetivo discutir o projeto de valorização do Magistério Público Municipal.

Durante a reunião, após a apresentação da viabilidade econômica dos recursos da secretaria, possibilitada pela reestruturação administrativa ocorrida no último ano, a Secretaria propôs o aumento salarial para o quadro do magistério municipal. A proposta é a seguinte:

• Prof. PEB I, PEB II, Prof. AEE, Ed. Física e Prof. de Primeira Infância terão aumento de 19,15% em seus salários.

• Para os Prof. Auxiliares, considerando a defasagem de seus vencimentos, foi proposto um aumento de 37,46%.

• A equipe técnica e de suporte pedagógico terá um aumento de 12,50%.

Segundo o Prof. Paulo Martini, “Nos primeiros meses de trabalho junto à Secretaria, percebemos que um dos desafios era ajustar os custos em relação às receitas para viabilizar a melhoria da educação no município. Pagar um salário justo aos servidores era uma das metas a serem alcançadas. Após os ajustes, conseguimos apresentar a possibilidade do aumento dos vencimentos dos professores e da Equipe Técnica Pedagógica. A Secretaria continuará buscando a qualidade do ensino e a melhoria da infraestrutura das escolas, proporcionando melhores condições de trabalho aos professores e acesso às tecnologias para os alunos.

Entre as metas da Secretaria de Educação estão:

1. Inauguração do Centro de Atendimento de Apoio Educacional Sebastião Olivério de Moraes nas próximas semanas;

2. Implantação da Cozinha Piloto;

3. Estabelecimento da Lavanderia Central;

4. Implementação da Educação em Período Integral para todos os alunos da Rede Pública Municipal;

5. Busca junto ao Governo Estadual para a construção de uma nova Escola no município.

A Secretaria de Educação agradece a todos que apoiaram e ao Prefeito pela liberdade concedida para alcançar esses objetivos.

Segundo o Chefe de Gabinete, Dr. João Maurício, “Houve um enorme esforço da Secretaria, conduzida pelo Prof. Paulo Martini e sua equipe, que no último ano trabalharam incansavelmente remodelando o sistema de ensino. Essa nova forma de gestão possibilitou o aumento dos salários dos profissionais da educação. Agora, avançaremos para os demais objetivos propostos, tornando a educação uma referência em nossa região”.

O Prefeito Dr. Zeedivaldo ressaltou que “os aumentos dados pela Secretaria de Educação visam à valorização do magistério e à garantia de uma aposentadoria digna aos servidores públicos. Em nossa gestão, priorizamos a valorização dos profissionais que trabalham pela formação de nossos alunos, visando uma sociedade mais igualitária e justa”.