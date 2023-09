Auster Nutrição Animal anuncia Númia Postura Vitalis, solução nutricional que prolonga o período de produção das aves de postura

A avicultura brasileira produz mais de 54 bilhões de unidades de ovos por ano e, nos últimos 10 anos, o consumo anual no país saltou de 162 para 257 unidades – aumento de mais de 60% no período, de acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). “São números excelentes e a Auster Nutrição Animal quer contribuir ainda mais para o aumento da produtividade, oferecendo ao mercado uma linha que prolonga o período de postura das aves. Númia Postura Vitalis foi desenvolvido para atender os níveis de vitaminas e minerais recomendados para aves de postura”, explica o médico-veterinário, Rafael Morelato da Auster Nutrição Animal. “Com sua suplementação, o avicultor evita a queda precoce na produtividade das galinhas poedeiras devido aos processos oxidativos e fisiológicos naturais. O produto é responsável pelo aumento do ciclo produtivo das poedeiras na granja”.

Númia Postura Vitalis possui altos níveis vitamínicos e microminerais, como vitamina C e betaína anidra como fonte de colina. “O produto ajuda a elevar a saúde intestinal e a integridade da mucosa das aves – o que está ligado à qualidade da casca dos ovos produzidos. Por consequência, a lucratividade do produtor aumenta consideravelmente, pois ele passa a contar com um ciclo produtivo bem maior”, complementa Laureano Galeazzi, agrônomo da Auster.

Com o envelhecimento, as poedeiras sofrem com estresse oxidativo e diminuição da saúde intestinal e hepática, o que, por sua vez, resulta em baixa absorção de nutrientes essenciais para a manutenção da qualidade dos ovos. “A perda de ovos por falta de cálcio na formação das cascas é estimada em 8%. Por isso, incluímos a vitamina C, que ajuda a aumentar o tempo de prateleira, reduzindo a quantidade de ovos quebrados”, complementa Laureano.

A Auster apresenta duas opções de Númia Postura Vitalis: 3 kg/t e 6 kg/t com diferenças na composição. Além dos altos níveis vitamínicos presentes nas duas composições, como butirato de sódio encapsulado – que auxilia a saúde intestinal e integridade das mucosas, com maior aproveitamento dos nutrientes –, na versão 6 kg/t tem em sua composição fosfato como fonte de fósforo – nutriente essencial para a formação da casca do ovo, assim como peso, espessura, densidade e resistência. Saiba mais em https://www.austernutri.com.br/numia-postura-vitalis-auster-nutricao-animal/