“Auto da Compadecida” abre o Feverestival nesta sexta-feira no Teatro Castro Mendes

Crédito: Tati Mota

Festival de Teatro oferece nove dias de espetáculos, shows e atividades culturais variadas na cidade

A 18ª edição do Feverestival, Festival Internacional de Teatro de Campinas, terá início nesta sexta-feira, 28 de junho, às 20h, no Teatro Municipal Castro Mendes com o espetáculo “Auto da Compadecida”. Os ingressos estão à venda na bilheteria física do teatro e pelo site com valores que variam entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Após o espetáculo, na Praça Correia de Lemos, em frente ao Teatro Castro Mendes, o Feveres terá um momento de festa e celebração para fortalecer a cena artística, com a possibilidade de integração entre público e artistas. Para esquentar a noite de inverno e fechar o primeiro dia do Feveres, quem se apresenta é o grupo de maracatu de baque virado de Campinas, o Maracatucá.

Com a temática “Fevereiro o Ano Inteiro”, esta edição será de coletividade, brincadeiras e mobilizações e, ao longo de nove dias, oferecerá ao público de Campinas um leque diversificado de espetáculos adultos, infantis, shows, encontros, reflexões e momentos de lazer.

O 18º Festival Internacional de Teatro de Campinas é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Núcleo Feverestival e Território Produções Artísticas, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; apoio institucional do SESC, SESI, Teatro Barracão, Sala dos Toninhos, Rede Usina Geradora de Cultura e Casa de Cultura Tainã.

No sábado, a programação é totalmente gratuita e ocorrerá a partir das 14h na Estação Cultura. O dia será recheado de atrações e contará com espetáculos culturais além de opções gastronômicas.

Já no domingo, é a vez do artista de Moçambique, Klemente Tsamba, que se apresentará em duas sessões às 18h e 21h, no Teatro Barracão, em Barão Geraldo, com o espetáculo “Nos tempos de Gungunhana”. A entrada é gratuita com retirada dos ingressos no local, 1h antes do espetáculo.

Serviço:

18ª edição do Feverestival – Festival Internacional de Teatro de Campinas

Data: 28 de junho até 06 de julho

Programação completa no site: https://www.feverestival.com.br/