Autor de livro infantil sobre Covid-19 doa exemplares para curso de Pedagogia

Formado em Marketing pela Unifeob e recém-matriculado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Luiz Cláudio produziu o material para instruir crianças sobre a pandemia.

Desde o começo de 2020, vivemos uma situação nova por conta da pandemia de Covid-19. Se está sendo difícil para os adultos se adaptarem, imagine como pode ser confuso para as crianças; por isso, materiais lúdicos e educativos sobre a atual situação são tão importantes. O autor Luiz Cláudio Campos, ex-aluno de Marketing da Unifeob e recém-matriculado no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), foi um dos pioneiros na região a contribuir com a causa.

Em agosto do ano passado, Luiz Cláudio lançou o livro “De onde vem o Coronavírus?”. Desde então, a história ganhou novos personagens, acessórios, brinquedos e, em breve, uma continuação. Na tarde de terça-feira (2), o escritor doou alguns exemplares para o curso de Pedagogia da Unifeob. Além de contribuir com os futuros professores, ele espera incentivar a produção de conteúdo infantil. “É um assunto pertinente à nossa realidade atual e o curso de Pedagogia é ideal para desenvolver e difundir ideias”, afirma.

“O Luiz Cláudio é um empreendedor, mas, acima de tudo, uma pessoa que encontrou nas histórias infantis uma forma de comunicação e de emoção”, relata a coordenadora Patrícia Furlanetto. “Ações desse tipo devem ser sempre valorizadas e incorporadas em nossa cultura educacional. O curso de Pedagogia da Unifeob apoia esses projetos e trabalha de forma conjunta para que mais empreendimentos deste tipo reverberem em nossa sociedade”.

Também acompanhou a iniciativa o coordenador do Conexão da Unifeob, Rodrigo Marudi, professor do curso de ADS. “É muito importante e gratificante para a gente ter estudantes que empreendem e têm essa postura e competência desenvolvida, principalmente em uma época em que tantas pessoas estão desmotivadas”, diz Marudi. “Ele superou todos os desafios e riscos, aprendeu durante o processo e conseguiu criar uma proposta muito bacana que agrega muito por informar crianças e auxiliar docentes. É um projeto que vem de encontro ao perfil dos profissionais que formamos”.

“É legal que os estudantes tenham esse contato com outras pessoas, de fora do curso, que pensam de uma forma diferente”, pondera Luiz. “Cada um, com seu próprio ponto de vista, pode se inspirar para produzir conteúdos sobre isso, até porque pouco se tem publicado sobre o Covid-19 para o público infantil, que é com quem os pedagogos, em geral, vão trabalhar”.

Pais e professores que queiram adquirir ou deixar reservado o livro “De onde vem o Coronavírus?” podem entrar em contato com o escritor pelo e-mail lclaudiocampos@gmail.com.

Outras obras

Esta não é a primeira vez que Luiz Cláudio lança um livro. Além de trabalhar por anos na imprensa e como fotógrafo, ele acumula duas décadas de experiência como professor de desenho para crianças, então associa os diferentes conhecimentos para produzir o conteúdo. “Eu tenho mais três obras: duas para o público infantil e outra direcionada a adolescentes e adultos. O lançamento da primeira foi em 1996”, recorda.

Relembre o lançamento do livro “De onde vem o Coronavírus?” de nosso estudante Luiz Cláudio Campos

“Eu sempre gostei de fazer isso, tenho facilidade para redigir para o público infantil”, afirma Luiz Cláudio. Segundo ele, é possível, no futuro, escrever para outras faixas etárias, porém reforça a predileção pelos leitores mirins. “Nas aulas de desenho, tive alunos de 5 a 11 anos e a conversa com eles era mais ou menos desse jeito, quase todo dia. Não é só pensar no que está escrito, mas também em como a ideia chega a eles”.