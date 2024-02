Autor preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Mogi Guaçu

No dia 11 de fevereiro, em Mogi Guaçu, uma equipe policial em patrulhamento preventivo e ostensivo pelo bairro deparou-se com um indivíduo que, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo e arremessou um objeto para o interior de sua residência. Após abordagem, identificado como K. F. O., não foi encontrado nada de ilícito em sua posse. No entanto, após breve diálogo, o suspeito admitiu ter dispensado um revólver, alegando ser uma herança de seu avô. Com autorização do abordado, a equipe adentrou a residência e encontrou na garagem um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, além de três munições intactas do mesmo calibre.

: Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, que foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. No plantão policial, o escrivão Luciano, após tomar conhecimento do ocorrido, informou a delegada Raquel Cazalli, que elaborou o Boletim de Ocorrência Policial Circunstanciado (BOPC) de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, apreendendo a arma sob o lacre e as munições. O autor permaneceu preso, à disposição da justiça.