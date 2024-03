Autora promove lançamento de livro em Campinas

Margareth Tassinari realiza encontro e sessão de autógrafos de “Por

um vaso de hortênsias” neste sábado (16/03), às 18 horas

Margareth Tassinari promove evento de lançamento do livro Por um vaso

de hortênsias em Campinas neste sábado (16/03). Sessão de

autógrafos acontecerá na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro

Shopping, a partir das 18 horas.

A obra, que marca a estreia da fonoaudióloga e professora na

literatura, narra a história de habitantes da mesma rua sem saída de

uma cidade segura e próspera. Ao pensar uma utopia possível, a autora

mostra os conflitos, as peculiaridades e os comportamentos de

personagens de oito casas diferentes, que vivem num mundo sem

desigualdades de gênero, preconceitos sociais e diferenças de classe.

Neste enredo composto majoritariamente por mulheres, a escritora lança

um olhar para as distintas formas de amor e como elas aparecem no

cotidiano ao tratar sobre os relacionamentos entre pares românticos,

avós e netos, irmãos, amigos e vizinhos. Todos os personagens possuem

os próprios antagonismos, mas estão em busca de um mesmo objetivo:

encontrar momentos mais felizes.

FICHA TÉCNICA

Título: Por um vaso de hortênsias

Autora: Margareth Tassinari

Editora: Insular

ISBN: 9788552404101

Páginas: 128

Preço: R$ 46 (físico)

Onde encontrar: Editora Insular [1]

Lançamento do livro “Por um vaso de hortênsias”

Quando: sábado (16/03)

Horário: 18 horas

Onde: Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping

Endereço: avenida Guilherme Campos, 500, loja 170 – Jardim Santa

Genebra, Campinas

Sobre a autora: Nascida na cidade de Campinas, em São Paulo, Margareth

Tassinari é fonoaudióloga clínica. Também ministrou aulas no Centro

Universitário São Camilo e na Universidade São Francisco. Apaixonada

por livros desde a infância e com interesse particular pela literatura

russa, agora explora o mercado literário com o lançamento de Por um

vaso de hortênsias, que marca sua estreia como autora.