Autoridades de Amparo debateram sobre a regulamentação e fiscalização de bicicletas motorizadas

Imagem Ilustrativa

Na manhã de quinta-feira, 26, autoridades de segurança, Ministério Público e da Prefeitura da Estância de Amparo estiveram reunidos no Paço Municipal, para debaterem ações e pautas sobre o tema, na reunião do GGI – Gabinete de Gestão Integrada.

Nos trabalhos, as autoridades debateram sobre o assunto com o objetivo de inibir os abusos e a fiscalização de bicicletas motorizadas no município. Em termos nacionais, não há uma normatização sobre o tema, porém, o Poder Executivo Municipal pode elaborar a lei para a regulamentação.

“Já tivemos ocorrências com abusos comprovados dos proprietários. O principal foco é proteger a população e trazer mais segurança no trânsito”, explicou o comandante da GCM – Guarda Civil Municipal de Amparo, Maurício Campos.

Na ocasião, a secretaria de Justiça da Prefeitura de Amparo apresentou os principais tópicos para a elaboração da lei. Autoridades da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, GCM, secretaria de Segurança Pública, Promotoria e Justiça também colaboraram com sugestões e ações.

“O GGI, sem dúvida é um trabalho que colabora para a ação integrada da segurança, em Amparo. Cada integrante representando seu segmento apresenta como pode colaborar e no que tange a sua função, observar ações efetivas para a segurança do munícipe”, salientou o subtenente da PM Ambiental, Alexandre Biffarate.