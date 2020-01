OR – Auxiliares de Desenvolvimento Infantil de Pedreira participaram de treinamento ministrado pelo “Instituto Avisa Lá”

A Secretaria Municipal de Educação de Pedreira promoveu, no mês de janeiro, treinamento para as Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), nas dependências do Salão Paroquial da Igreja Matriz de Santana.

Segundo informou a secretária de Educação Mariangela Rodrigues, o “Instituto Avisa Lá” foi o responsável em ministrar o treinamento. “A especialista Gisele Ortiz e sua equipe estiveram ministrando palestras nos períodos da manhã e tarde. Entre os temas abordados destaque para o cuidar, tratar e acompanhar com dedicação nossas crianças”, destacou na oportunidade a secretária Mariangela.

O “Instituto Avisa Lá”, responsável pelo treinamento, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Desde 1986, vem contribuindo para qualificar a prática educativa nos centros de Educação Infantil, creches e pré-escolas públicas. Junto às redes de Ensino Fundamental desenvolve ações de formação para profissionais de educação visando à competência da leitura, escrita e matemática dos alunos nos anos iniciais.