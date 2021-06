Auxílio Municipal Emergencial : Confira o Calendário de Pagamentos

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai iniciar o pagamento do Programa AME (Auxílio Municipal Emergencial). Os pagamentos serão iniciados no dia 29 de Junho.

O AME é o maior programa municipal de transferência de renda para minimizar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19, às famílias em vulnerabilidade social. Este auxílio foi instituído pela Lei Municipal nº 6301, de 05 de maio de 2021.

Será concedido apenas 1(um) benefício por família/responsável familiar. O responsável pela unidade familiar (CadÚnico) receberá o pagamento de R$200,00 (duzentos reais), pelo período de 3 (três) meses. Os pagamentos serão realizados por meio da Caixa Econômica Federal e o valor será depositado em conta digital social (Caixa Tem), em nome do beneficiário responsável familiar.

Quem já possui conta no banco (a mesma já utilizada para recebimento do Programa Bolsa Família e de outros benefícios) terá o crédito nessa conta. Para quem não possui conta nesse banco, mas tem direito ao auxílio, a Caixa Econômica criará uma conta digital totalmente gratuita. Não é necessário comparecer ao banco para abertura da conta, nem para o recebimento do valor do auxílio.

O calendário de pagamentos começa no próximo dia 29 para aqueles nascidos nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março. No dia 30 irão receber o auxílio os nascidos em Abril, Maio e Junho. Já no dia 1º de Julho, receberão o benefício os nascidos em Julho, Agosto e Setembro e no dia 2 de Julho, os nascidos em Outubro, Novembro e Dezembro.

A segunda parcela do benefício seguirá o mesmo escalonamento com base nos meses de nascimento e será paga entre 27 e 30 de junho. Já a terceira parcela será paga de 24 a 27 de Agosto.

No total, 1.456 famílias serão beneficiadas. Têm direito ao Programa AME as pessoas cadastradas como “responsável pela unidade familiar (RF)” de Janeiro/2019 até Março/2021 no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até ¼ do salário mínimo nacional (R$ 275).

Para consultar quem tem direito ao benefício, basta acessar o site http://www.mogimirim.sp.gov.br/ame e fazer a consulta pelo número do CPF e data de nascimento. Quem não tem acesso à internet, pode consultar a lista dos beneficiários nos CRAS, nos CREAS, no Setor de Cadastros. Neste caso, a consulta pode ser presencial ou pelo telefone.

Consultas presenciais ou por telefone:

CRAS Norte – 38068685/ 38054073

Avenida José Finotti, 128, Dd. Bicentenário

CRAS Leste – 38044125/38041549

Rua Prof. Nelly Batista Fernandes, 507, Jd. do Lago

CRAS Planalto – 38067347/38041823

Rua Sebastião Vaz, 1400 – Jd. Planalto

CREAS – 38061547/38042905/38041063

Praça Duque de Caxias, 88/96 – Centro

Cadastro Único – 38624755

Rua Baronesa de Cintra, 20B – Centro

Secretaria de Assistência Social – 38041025

Avenida José Finotti, 128, Dd. Bicentenário

Dúvidas sobre a conta digital da da CEF (Caixa Econômica Federal)?

Como realizar pagamentos – https://youtu.be/kMBYsvscgvo

Como consultar saldo e extrato – https://youtu.be/7Swr735eJzo

Como usar o cartão de débito virtual e fazer compras pela internet – https://youtu.be/IOqqYNx1V90

Como comprar na maquininha – https://youtu.be/L0GYcsYnqss

Como acessar o aplicativo e validar o dispositivo – https://youtu.be/yBJx5qq44ig

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS – AME

29/06 – nascidos em Janeiro, Fevereiro e Março

30/06 – nascidos em Abril, Maio e Junho

01/06 – nascidos em Julho, Agosto e Setembro

02/07 – nascidos em Outubro, Novembro e Dezembro

27/07 – nascidos em Janeiro, Fevereiro e Março

28/07 – nascidos em Abril, Maio e Junho

29/07 – nascidos em Julho, Agosto e Setembro

30/07– nascidos em Outubro, Novembro e Dezembro

24/08 – nascidos em Janeiro, Fevereiro e Março

25/08 – nascidos em Abril, Maio e Junho

26/08 – nascidos em Julho, Agosto e Setembro

27/08– nascidos em Outubro, Novembro e Dezembro