Avançam as melhorias na rede de abastecimento das chácaras Sol Nascente

O trabalho de substituição de parte da rede de abastecimento do bairro Chácaras Sol Nascente continua avançando. Nesta semana, os servidores do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) executaram o trecho mais crítico do trabalho, na curva para a Rua Tenente Luiz Luciano da Fonseca.

A obra segue neste sentido até a Rua Zelinda Pissinatti Rossi, onde fica localizado o reservatório de água tratada da região. Até agora, mais de 260 metros de rede já foi substituída, o equivalente a quase 50% da obra. Para continuidade do trabalho, a Rua Tenente Luiz Luciano da Fonseca segue parcialmente interditada, enquanto o maquinário opera na pista.

O trabalho teve início no começo de abril, próximo ao portal de entrada do bairro. A substituição da rede atual, que passa de 200mm para 250mm, está sendo realizada por etapas para não afetar o abastecimento da região e minimizar os transtornos durante o processo. Com a troca da rede, a região terá melhorias na distribuição de água, além de sanar os problemas de vazamento recorrentes naquele trecho.