Avançam as obras para a pavimentação asfáltica em trecho da Avenida Brasil

As frentes de trabalho avançam por todas as regiões da cidade e uma das obras mais aguardadas avança na Zona Oeste: o prolongamento da Avenida Brasil, no trecho entre a avenida Professora Maria José Galvão Brunialti e a rua Amábile Mantovani Guarnieri, na região da Santa Cruz.

Sob a coordenação da Secretaria de Obras e Habitação Popular, as equipes executam nesta semana a compactação do solo, além da demarcação viária para a instalação das guias e sarjetas, etapa necessária para prosseguir com o projeto de pavimentação da via. Anteriormente, a Prefeitura executou o sistema de drenagem, essencial para o combate a enchentes, pois contribui no gerenciamento das águas da chuva, garantindo um meio para que sejam escoadas.

De acordo com a Pasta, a iniciativa irá garantir mais segurança aos motoristas, pedestres e moradores da região, já que a obra permitirá que toda a extensão da Avenida Brasil esteja pavimentada, desde o cruzamento com a avenida Adib Chaib, na Praça Lyons, até a rua Professora Maria José Galvão Cotrim. A iniciativa é resultado de parceria entre a Prefeitura de Mogi Mirim e o Governo de São Paulo.