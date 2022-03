Avenida Suécia recebe manutenção e nova rede de energia para iluminação pública

As Secretarias de Obras e Mobilidade (SOM) e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) iniciaram os trabalhos de manutenção e de melhorias da Avenida Suécia, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Dentre os principais serviços está a reestruturação da nova rede de energia elétrica para abastecer os postes de iluminação pública nos dois sentidos da via.

Equipes da Secretaria de Obras e Mobilidade já começaram a instalação de cerca de 1,2 mil metros de fiação de energia elétrica, para que, posteriormente, sejam colocadas 63 luminárias de LED para iluminar a Avenida Suécia. A novidade é que a instalação é aérea.

Segundo a pasta, este serviço de instalação aérea é bem mais trabalhoso, no entanto, mais seguro, principalmente porque combate os constantes furtos de fiação que têm ocorrido na Avenida Suécia e também em outras regiões do município. A conclusão deste trabalho está prevista para acontecer num prazo de até 15 dias. É importante frisar que, após o termino do serviço, a ligação das luminárias depende da concessionária de energia Elektro.

Zeladoria

Por conta da instalação da nova fiação da rede de energia no trecho da via, a SAAMA precisou retirar uma árvore de grande porte do local. O secretário da pasta, Marcelo Vanzella Sartori, explicou que a árvore da espécie Ficus benjamina – no paisagismo, figueira –, possuía enormes galhos que causavam interferência na fiação elétrica e também comprometia a via pública em razão da agressividade de suas raízes gerando problemas, inclusive, no ponto de ônibus existente na área.

“Porém, o fato preponderante para a supressão é o atendimento não só da mobilidade urbana, mas da necessidade de passagem e condução de nova rede de cabeamento de energia no local, que, agora, será de cabeamento aéreo em razão de vários furtos ocorridos naquela região”, comentou.

Marcelo Sartori contou que, em virtude de razões técnicas e de pedidos da população para solucionar os problemas relativos à árvore retirada, no mesmo local foram promovidas ações de plantio de Bauhinia variegata – pata de vaca – que são espécies adequadas para a referida área.