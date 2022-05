Avião com paraquedistas faz pouso de emergência em Boituva

Uma aeronave usada para saltos de paraquedistas fez um pouso de emergência no início da tarde desta quarta-feira (11), na zona rural de Boituva, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave estava transportando paraquedistas e, no momento do pouso, pelo menos 12 pessoas estavam a bordo. Já a Prefeitura de Boituva fala em 16 pessoas. A causa do acidente é desconhecida. Duas pessoas morreram e pelo menos sete foram socorridas em estado grave.

Conforme a Associação de Paraquedistas de Boituva, a aeronave decolou com atletas do Centro Nacional de Paraquedismo (CNP), mas teve uma pane elétrica e o piloto precisou fazer um pouso forçado. O CNP é um espaço com 99 mil metros quadrados que promove aproximadamente 20 mil lançamentos por mês. De acordo com a Prefeitura de Boituva, é o local onde mais se salta de paraquedas no mundo, entre saltos turísticos e profissionais.