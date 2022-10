Sesi Mogi Guaçu terá evento aberto ao público no dia 22 de outubro

O CAT Sesi Mogi Guaçu realizará no dia 22 de outubro (sábado) um evento gratuito e aberto à comunidade para comemorar o Dia das Crianças e conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama (Outubro Rosa).

09h30h às 11h00 – Outubro Rosa. Alongamento e Aula de Ritmos com a professora Andressa Ferreira do Carmo. Use uma peça rosa e participe com a gente!

15h00 – Teatro. Espetáculo “Por um Fio” com a Cia A Hora da História. A peça conta de forma cômica, a história da vida de Rosália uma moça rica, que fica intrigada após relatos de desespero e sumiço de seus empregados. Decidida a ir em busca de respostas para o possível fim do mundo, ela não sabe o que está por vir.