Bailarinos da Cia de Dança de Campinas e do Projeto Dança e Cidadania apresentam “O Quebra-nozes” em Mogi Guaçu

Bailarinos da Cia de Dança de Campinas e do Projeto Dança e Cidadania de Mogi Gaçu apresentam a temporada 2022 do marcante e tradicional conto natalino O Quebra-Nozes, nos dias 12 e 13 de novembro, às 18h, no Teatro do Centro Cultural de Mogi Guaçu (TUPEC). Os ingressos já estão disponíveis no site https://megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu ao preço de R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia-entrada. As apresentações contarão com a presença de um intérprete de libras, para que pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar todos os detalhes do espetáculo.

De acordo com Lúcia Teixeira, idealizadora da Cia de Dança de Campinas e do Projeto Dança e Cidadania, a apresentação promete emocionar o público. “Com o retorno das aulas e eventos presenciais neste ano, nossos bailarinos e professores trabalharam duro e evoluíram muito. Eles não medem esforços para encantar o público. Há vários alunos que farão sua primeira apresentação em teatro, por isso, aguardamos a todos, ansiosos, para mais uma noite inesquecível”, destaca Lúcia.

O projeto Dança e Cidadania nasceu em Campinas há 22 anos e conta com recursos da Lei Rouanet. Atualmente leva crianças da periferia de Campinas, Mogi Guaçu, Cosmópolis e Itajubá para brilhar nos palcos do Brasil e do mundo com o balé clássico e moderno.

No espetáculo O Quebra-Nozes, mais de 120 crianças e jovens que participam do projeto dividirão o palco com bailarinos profissionais para apresentar o conto natalino que é um clássico de fim de ano aos admiradores da arte da dança.

O Quebra-Nozes, balé criado pelo compositor Piotr Ilitch Tchaikovsky, se passa durante o natal em que o casal Stahlbaum, oferece aos amigos e familiares uma inesquecível festa. Os filhos Clara e Fritz ficam ansiosos para ganhar presentes, até que o padrinho da menina Herr Drosselmeyer a presenteia com um Quebra-Nozes, que a deixa encantada. Assim começa a história, quando Clara vai dormir e sonha que o Quebra-Nozes encantado adquire vida própria e durante a noite,se transformando em um lindo Príncipe. Eles passam por muitas aventuras e depois ele a leva para o seu Reino, onde são recebidos por vários convidados.

O espetáculo tem a produção do Ballet Harmonia com a Direção Geral de Lucia Teixeira. Dentre os patrocinadores estão a Mahle, Bosch, Stoller, Matera e Bispharma. O projeto conta com apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Cultura da cidade, e também do CPTI de Campinas.

Projeto Dança e Cidadania

O Projeto Dança e Cidadania, por meio da Lei Rouanet, há 22 anos leva crianças da periferia de Campinas, Mogi Guaçu, Cosmópolis e Itajubá para brilhar nos palcos do Brasil e do mundo com o balé clássico e moderno. Esta apresentação será uma oportunidade para alguns bailarinos estarem no palco pela primeira vez, um momento muito aguardado pelos alunos e suas famílias.

Mais de 5 mil crianças e adolescentes já passaram pelo Dança e Cidadania, tendo professores com formação de alto nível, sendo que alguns ex-alunos hoje são solistas em companhias da Europa e Estados Unidos.

O projeto atende 300 crianças e jovens de cerca de 40 bairros periféricos com aulas nas localidades onde as crianças e jovens moram, em salas adaptadas de escolas públicas ou de ONGs. Em Itajubá, o projeto é realizado no Clube da MAHLE e participam 55 alunos, em Mogi Guaçu as aulas acontecem no Centro Cultural do Teatro TUPEC.

Os participantes recebem gratuitamente todo o material necessário para as aulas, ensaios e apresentações. São duas aulas de uma hora e meia cada, por semana. Além das aulas de ballet, todos recebem noções de higiene pessoal, boas maneiras, organização, disciplina, comportamento em grupo e responsabilidade.

Desde seu início muitos espetáculos já foram montados, entre eles: O Pica-Pau Amarelo, A Fantástica Fábrica de Chocolate, A COR-DAR, Pedro e o Lobo, Carnaval dos Animais, La Fille Mal Gardée, Giselle, A Fantástica Fábrica de Natal, Um Natal Mágico, Coppélia, Carmina Burana e outros.