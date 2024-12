Baile da Rainha do Limeira Rodeo Music terá show de Matogrosso e Mathias

Evento apresentará a corte do LRM 2025

O Baile da Rainha do Limeira Rodeo Music terá uma proposta especial em 2025. O evento, que será realizado em 8 de fevereiro, a partir das 22h, no Gran São João, completa 25 anos e promete ser o maior de todos os tempos. A realização é da Estereosom, Limeira Rodeio Music, Viola Show e Nivaldo Moreira Eventos.

O show principal da noite será o da dupla Matrogrosso e Mathias. A dupla é conhecida como “a mais romântica do Brasil”. Dentre os sucessos destacam-se as músicas Pele de Maçã, Tentei te Esquecer, Idas e Voltas, Memórias, 24 Horas de Amor, Frente a Frente, Sábado, De Igual pra Igual e Pedaço de Minha Vida. A dupla é reconhecida por difundir a música sertaneja e abrir caminhos para vários artistas do mesmo gênero de muito sucesso na atualidade.

Também se apresentam no Baile da Rainha a dupla Eduardo e Rafael, Jobson de Souza, Lucas Moraes e Grupo Solução. “A partir do Baile da Rainha o clima de rodeio se espalha pela região de forma definitiva. E, nesse ano, o impacto será ainda maior, já que o evento será o maior da história”, afirma Nivaldo Moreira, organizador do Limeira Rodeo Music.

Durante o evento, o público também conhecerá a rainha e as princesas do Limeira Rodeio Music 2025, concurso realizado com assessoria da The Agency One. A mídia oficial é o ELimeira.

Os ingressos para os diferentes setores podem ser adquiridos a partir da próxima terça-feira, 17 de dezembro, a partir das 12h, no site q2ingressos.com.br ou na secretaria do Gran São João. Os interessados em mesas e camarotes para grupos devem entrar em contato pelo Whatsapp (19) 2113-5005. Os setores estão distribuídos conforme o mapa de 2024.

SERVIÇO

Limeira Rodeo Music 2025 – 21 a 29 de março

Local: Espaço de Rodeio Limeira – Via Maria José Coghi, Km 01, (próximo ao Horto Florestal)

Programação de Shows

Dia 21/03 – Bruno e Marrone

Dia 22/03 – Hugo e Guilherme / Pedro Sanchez e Thiago / Open Farra

Dia 28/03 – Thiaguinho

Dia 29/03 – Zé Neto e Cristiano / Matheus e Kauan / Jiraya Uai