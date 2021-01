Bairro Blumenau passa a fazer parte de itinerário do transporte municipal de Artur Nogueira

Os moradores do bairro Blumenau, em Artur Nogueira, passaram a ser contemplados com o transporte público municipal. O novo itinerário inclui o bairro que há anos reivindica a mudança da rota. Após decisão do prefeito Lucas Sia (PSD), o ônibus começou a circular e funciona com ‘tarifa zero’, ou seja, com sistema de catraca livre.

Com a volta do transporte público após paralisação de 20 dias, os munícipes já estão fazendo uso do serviço essencial a partir desta quarta-feira (6). Historicamente, sempre houve queixa da população sobre a não inclusão do bairro nos antigos itinerários, mas, agora, as famílias nogueirenses serão beneficiadas.

O bairro é separado do centro de Artur Nogueira pela rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). Neste momento, com o novo itinerário, o Blumenau conta com um ponto fixo, o qual está localizado na rua Araras. Além das pessoas que vivem no Blumenau, moradores de outras localidades da cidade – que necessitam de serviços de saúde – também se beneficiam com a ampliação da rota, já que o pronto-socorro se encontra no bairro.