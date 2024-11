BAIRRO TANQUINHO RECEBE EQUIPE DO PROGRAMA ‘JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA’ HOJE

A equipe do programa Jaguariúna Solidária, do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, atende nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, os moradores do bairro Tanquinho. O atendimento é realizado na Igreja Santa Cruz até as 16h.

As famílias que vivem em situação de vulnerabilidade podem retirar as doações de roupas, calçados, acessórios e brinquedos. Segundo o Fundo Social, é necessário apresentar o Cartão Cidadão.

O Fundo Social também orienta as pessoas a levarem sacolas para facilitar o transporte das doações.

Foto: divulgação