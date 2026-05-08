Operação contra lavagem de dinheiro do PCC apreende touro premiado, cavalos e veículos em Campinas e região

Investigação da Polícia Civil aponta esquema de lavagem ligado ao tráfico internacional de drogas; touro “Império” está entre os bens apreendidos

Uma operação da Polícia Civil de Campinas realizada na manhã desta sexta-feira (8) resultou na apreensão de bens de alto valor ligados a um esquema de lavagem de dinheiro supostamente associado ao PCC e ao tráfico internacional de drogas.

Entre os itens apreendidos está o touro “Império”, animal que ficou em terceiro lugar no ranking nacional da Confederação Nacional de Rodeio (CNAR) em 2025. Cavalos, bois, veículos e dinheiro também foram localizados durante a ação.

A operação, batizada de Caronte, foi realizada pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro da 1ª DIG/DEIC de Campinas em conjunto com o Gaeco.

Segundo as investigações, empresas ligadas aos setores de transporte e rodeio eram utilizadas para movimentar recursos de origem criminosa por meio de sócios considerados “laranjas”.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias, além da apreensão de veículos e outros bens dos investigados.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.

Segundo a investigação, o esquema criminoso estaria em funcionamento desde 2016. A apuração avançou após análises fiscais e bancárias identificarem movimentações incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos.

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Fonte: g1

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