Jungkook, integrante do BTS, transforma o sorvete de milho em febre global

Do vídeo viral ao carrinho de sorvete: Jungkook transforma sabor de milho em febre global

Após aparecer saboreando um inusitado sorvete, integrante do BTS provoca corrida mundial pelo produto — e até fãs brasileiros entraram na tendência

Um gesto simples, quase cotidiano, foi o suficiente para provocar um fenômeno global. O cantor sul-coreano Jungkook, integrante do grupo BTS, apareceu em um vídeo descontraído experimentando um sorvete de milho — e, em questão de horas, o momento atravessou fronteiras, viralizou nas redes sociais e despertou uma verdadeira caça ao produto em diferentes países.

O episódio reforça o já conhecido “efeito BTS”: qualquer hábito, por mais trivial que pareça, rapidamente se transforma em tendência de consumo. Desta vez, o protagonista foi um sabor pouco comum fora da Ásia, mas extremamente popular na Coreia do Sul.

São varias postagens nas redes sociais

Da Coreia para o mundo: o sorvete que virou objeto de desejo

O chamado sorvete de milho ganhou notoriedade principalmente por seu visual e experiência sensorial. Inspirado em uma espiga, o produto combina uma casquinha tipo wafer com recheio cremoso de milho doce, frequentemente com pedaços reais do grão e uma leve camada de chocolate.

Entre os mais famosos está o Lotte Sweet Corn Ice Cream, considerado um clássico sul-coreano. O sabor é descrito como suave, levemente adocicado e com textura aveludada — um contraste curioso que desperta curiosidade até de quem nunca imaginou provar milho em forma de sobremesa gelada.

Mais do que experimentar um novo sabor, fãs passaram a buscar o sorvete como um símbolo — quase um troféu. A ideia é simples: viver, ainda que por instantes, a mesma experiência que o ídolo.

De Várzea Paulista para o mundo: a história de uma fã

Em Várzea Paulista, interior de São Paulo, a corretora de seguros Delvânia da Silva, de 54 anos, é um retrato fiel desse impacto cultural.

Fã do BTS, ela conta que assistiu ao vídeo no momento em que começava a viralizar.

“Eu estava em casa quando vi. De repente, o vídeo dele tomando sorvete estava em todo lugar. Viralizou no mundo inteiro — e principalmente aqui no Brasil”, relata.

A admiração pelo grupo vai além da música. Segundo ela, o que encanta é a trajetória e a forma como os integrantes se conectam com o público.

“Tudo que eles fazem é com amor e carinho. Isso chega na gente, até num gesto simples como tomar um sorvete.”

Mesmo sem ainda ter experimentado o produto, a vontade permanece.

“Sei que tem em São Paulo, mas ainda não consegui provar. Tenho muita curiosidade.”

O depoimento também quebra um estereótipo comum: o público do BTS não se limita a adolescentes.

“Tem fãs de todas as idades. A maioria nem é adolescente”, reforça.

Efeito ARMY: quando fãs transformam consumo em movimento global

O impacto foi imediato. Integrantes da ARMY — nome do fã-clube oficial do BTS — passaram a compartilhar vídeos, avaliações e até tentativas de recriar o sabor em casa.

Plataformas como Instagram, TikTok e Kwai foram tomadas por conteúdos relacionados ao sorvete de milho. A busca pelo produto cresceu, especialmente em bairros com forte presença de cultura asiática, como a Liberdade, em São Paulo.

Mais uma vez, o BTS mostra sua capacidade única de transformar cultura pop em comportamento de consumo — e de conectar milhões de pessoas em torno de experiências simples.

Do viral à prateleira: onde encontrar no Brasil

Antes mesmo da febre, o Brasil já começava a receber versões semelhantes do produto. Uma das principais responsáveis por isso é a empresa global de sorvetes Aice, que trouxe ao país o seu Sweet Corn.

O sorvete mantém o conceito que viralizou:

formato de espiga de milho

textura cremosa

sabor doce e equilibrado

A marca já conta com presença em milhares de pontos de venda em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, ampliando o acesso ao produto que virou sensação mundial.

Além do sabor de milho, a Aice oferece mais de 26 opções no mercado brasileiro, apostando em inovação e custo acessível.

Para quem quer encontrar pontos de venda ou conhecer mais sobre a marca, é possível acessar o site oficial:

www.sorvetesaice.com.br

Shows no Brasil devem impulsionar nova corrida pelo sorvete

A expectativa agora é de um novo pico de procura — e possível escassez do produto. Isso porque o BTS já tem data marcada para desembarcar no país.

As apresentações acontecem em MorumBIS, na capital paulista, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Os ingressos para as três datas estão esgotados, evidenciando a força do grupo no Brasil.

Com a presença dos artistas e o engajamento massivo da ARMY, a tendência é que o sorvete de milho volte ao centro das atenções — e, possivelmente, desapareça rapidamente das prateleiras.

Para muitos fãs, não se trata apenas de consumir um produto, mas de viver uma experiência simbólica: estar mais próximo do ídolo, compartilhando exatamente o mesmo momento — mesmo que seja através de um simples sorvete.