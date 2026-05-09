Homem é agredido e tem celular roubado após ataque no Centro de Santo Antônio de Posse

Vítima relatou que motocicleta foi atingida propositalmente por veículo antes das agressões

Um homem foi vítima de roubo e agressão na noite desta sexta-feira (8), na região central de Santo Antônio de Posse. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal após denúncia inicial de tentativa de homicídio.

Segundo informações da GCM, a vítima relatou que conduzia uma motocicleta quando um veículo Fiat Palio branco avançou propositalmente contra ela, provocando a queda.

Na sequência, quatro indivíduos desceram do automóvel e iniciaram agressões físicas com socos. A vítima conseguiu fugir correndo do local, porém teve o celular roubado. Junto ao aparelho estavam documentos pessoais, entre eles RG e CNH.

Durante o atendimento, a vítima informou que reconheceu um dos envolvidos como sendo o ex-companheiro de uma mulher com quem havia mantido relacionamento.

Inicialmente, o homem recusou atendimento médico, mas posteriormente passou a reclamar de dores no joelho e tornozelo, sendo encaminhado ao pronto-socorro municipal para avaliação.

Após o atendimento médico, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Jaguariúna, onde o caso foi registrado como roubo, com base no artigo 157 do Código Penal.

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