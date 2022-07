BALANÇO: PROJETO PILOTO DE ZELADORIA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Nos últimos 50 dias, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da SSM (Secretaria de Serviços Municipais), implantou um projeto piloto de zeladoria dos espaços públicos. Praças, complexos esportivos e áreas de lazer receberam múltiplos serviços, em formato de mutirão, para a manutenção, limpeza e conservação em diversas regiões da cidade.

“Foram 50 dias de trabalho intenso e envolvimento de todas as equipes. Tudo isso só foi possível com a redistribuição das equipes da Secretaria de Serviços e com a mobilização e contribuição essencial dos funcionários das Secretarias de Obras, Esporte e Meio Ambiente”, ressaltou o secretário da SSM, Ernani Gragnanello.

Em 50 dias, a ação de zeladoria contemplou 44 praças, além de inúmeras outras áreas públicas que receberam os serviços de limpeza. Dentre as 44 praças que receberam algum serviço de zeladoria, 35 foram roçadas, 20 receberam manutenção elétrica ou substituição de lâmpadas antigas por luminárias de LED, 16 receberam podas nas árvores e 37 receberam pinturas de guias.

Além disso, 4 praças receberam manutenção na alvenaria, 3 tiveram a área de passeio pública reparada e 3 receberam novo gramado. O projeto piloto de zeladoria ainda providenciou a manutenção de playgrounds em 3 praças, serviços de destocagem (retirada de raízes de grande porte) de 2 praças, instalação de bancos novos em 2 praças e manutenção de jardim em 1 praça.

O projeto de zeladoria das praças deve continuar nos próximos meses para expandir os trabalhos de manutenção, limpeza e conservação.