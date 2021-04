Balanço semanal aponta 59 novos casos de Covid-19 em Holambra

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra confirmou nesta quinta-feira, dia 15 de abril, 59 novos casos de Covid-19 na cidade, registrados ao longo da última semana. Desde o início da pandemia o município já registrou 1.269 casos da doença, sendo 1.205 considerados curados. O número de pessoas em isolamento domiciliar aguardando resultado de exames é de 99, enquanto uma pessoa aguarda em internação. No decorrer da semana foi registrado o óbito de um morador de 55 anos, sem comorbidades, que estava internado em hospital privado de Campinas, totalizando 10 óbitos desde o início da pandemia.

O bairro Imigrantes tem até o momento 337 casos confirmados, seguido do Centro, com 122, Fundão, com 112, e Palmeiras com 108 casos.

O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, reforçou a necessidade de manter os cuidados sanitários. “É preciso que a população continue atenta, evite aglomerações, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel regularmente. Precisamos nos conscientizar de que o momento ainda é muito difícil, exige cautela. Não podemos relaxar nos cuidados de forma alguma”, alertou.

Vacinação

Em Holambra foram aplicadas até o momento 2.224 doses da vacina contra a Covid-19. Receberam o imunizante moradores a partir de 68 anos, idosos em instituições de longa permanência, trabalhadores da saúde e profissionais de educação com mais de 47 anos.

A distribuição da 1ª dose está suspensa, temporariamente, em função da falta do imunizante. O Departamento Municipal de Saúde aguarda agora a chegada de novos lotes para a retomada do processo, com ampliação da faixa etária. Quem aguarda o complemento deve conferir o comprovante de vacinação e verificar a data indicada para a administração. Para este grupo o antígeno está sendo distribuído na Unidade de Saúde Santa Margarida, no Jardim das Tulipas, das 8h às 12h e entre 13h e 16h.