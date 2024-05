Balão cai sobre residência em Mogi Mirim sem causar danos graves

Equipe em patrulhamento garante segurança após incidente na manhã de 12 de maio

Na manhã do dia 12 de maio, uma ocorrência inusitada chamou a atenção dos moradores de Mogi Mirim. Enquanto realizava patrulhamento pela Avenida Supracitada, uma equipe se deparou com a queda de um balão sobre uma residência na região. Felizmente, a pronta intervenção evitou danos maiores.

Após avistarem o balão caindo, os membros da equipe imediatamente entraram em contato com a proprietária da residência afetada. Para alívio de todos, constatou-se que não houve danos significativos nem risco iminente de incêndio.

Diante da situação controlada, o apoio do CGP2 (Centro de Gerenciamento de Patrulhamento 2) foi acionado, e contataram o delegado de plantão. Após avaliação da situação, o delegado dispensou a perícia, apresentação e elaboração de Boletim de Ocorrência Policial Comum (BOPC), dada a ausência de danos materiais ou pessoais.

Os materiais do balão foram adequadamente descartados no centro de reciclagem municipal, garantindo não apenas a segurança da área afetada, mas também a preservação do meio ambiente.

Este incidente serve como um lembrete da importância da vigilância constante e da pronta resposta das autoridades diante de situações potencialmente perigosas, mesmo que aparentemente inofensivas. A rápida intervenção da equipe de patrulhamento e a colaboração dos órgãos competentes foram essenciais para evitar quaisquer consequências negativas.