BALL BLACK HORSES E BLUEWINGS INICIAM TORNEIO DAS FLORES COM VITÓRIA

O Ball Black Horses venceu o Holambra Wolves por 84 a 47 no jogo de abertura do 1º Torneio das Flores de Basquete, realizado no último domingo. O Blue Wings também iniciou a competição com vitória sobre o Silver Saw, 61 a 40. Neste fim de semana tem mais! No sábado, dia 3 de fevereiro, Beco e Silver Saw se enfrentam às 18h. Em seguida é a vez de Holambra Wolves e Santa Sofia entrarem em quadra. No domingo o Beco volta a jogar, dessa vez com o Bluewings, às 9h. Os jogos são sempre realizados no Ginásio Municipal! A entrada é gratuita!