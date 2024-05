BANCO DE CURRÍCULOS DA ACE TEM 17 VAGAS

Duas são do Programa de Estágios que a Associação Comercial mantém

Muita gente sonha em dar os primeiros passos no mercado de trabalho. Em Holambra, busca primeiro emprego ou a recolocação no mercado podem ficar mais fácil do que se imagina. A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) mantém o Programa de Estágios e o Banco de Currículos.

Ambos os serviços recebem o cadastro de candidatos interessados num estágio ou em um emprego, além de divulgar vagas das empresas. “É só o interessado acessar o serviço no nosso site (www.aceholambra.com.br) e checar quais as opções disponíveis em Banco de Currículos”, explica a gerente Suzi Celegatti. Outra forma de acesso bastante simples e rápida é pelo Aplicativo ACE Holambra.

Atualmente, há duas vagas para estagiários nas áreas de nutrição e saúde. Já para emprego fixo, há outras 15 disponibilidades: Assistente Fiscal, Atendente de Loja, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Eletricista, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Padeiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista de E (Carreta – Viagens nacionais), Balconista, Consultor de Vendas, Desenhista Projetista, Encarregado(a) de Produção, Garçom / Garçonete, Jardineiro e Vendedor.

Para quem é estudante: Programa de Estágios

O Programa de Estágio está disponível para estudantes a partir de 16 anos do Ensino Médio, ensino superior, tecnólogo ou técnico, educação especial, mestrado e graduação, entre outros. Basta acessar o Banco de Currículos da ACE e preencher o cadastro.

Emprego fixo: Banco de Currículos

Já as vagas de emprego fixo podem ser solicitadas por qualquer pessoa que desejar se candidatar ao cargo. O processo é o mesmo: entrar no site da Associação Comercial, acessar o Banco de Currículos, checar as vagas e se cadastrar.

A ACE faz uma triagem e envia para as empresas os candidatos disponíveis. É a empresa quem decide o candidato que irá contratar.

Ambos os serviços, tanto o Programa de Estágios quanto o Banco de Currículos para empregos fixos estão à disposição de empresas associadas e não associadas.

As empresas que requerem mais informações devem procurar a ACE: 9 9467-5589, com Juliana Miranda.