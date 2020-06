Banco do Povo de Itapira bate em cinco meses a meta estipulada para o ano todo

Já nos cinco primeiros meses do ano a agência do Banco do Povo de Itapira atingiu a marca de R$1.253.202,00 em liberação de crédito, ultrapassando a meta proposta para os doze meses de 2020 que era de R$1.200.000,00.

Só em maio houve um aumento de 674% no comparativo com o mesmo mês no ano passado. Esse aumento expressivo se dá pela crescente demanda ocasionada pela crise do novo coronavírus.

A Diretora do Banco do Povo Paulista Unidade Itapira, Érica Helena de Castro Domingues, explica que com a crise do Covid-19 foram implantadas medidas excepcionais para superar o momento de instabilidade “A linha emergencial veio com a finalidade de ajudar os microempreendedores a passar pelo período de crise que estamos vivendo devido à pandemia. Então durante esse período da linha emergencial foi possível usar o credito com uma taxa extremamente baixa para que as empresas pudessem se manter e não corressem o rico de fechar ou ter que demitir funcionários” afirma.

O Prefeito José Natalino Paganini também comemorou o resultado e ressaltou a importância dessa liberação de recursos durante a crise para auxiliar os empreendedores. Ele também agradeceu ao apoio do Deputado Barros Munhoz, que fez gestão junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. “Nosso agradecimento ao nosso Deputado Barros Munhoz por nos auxiliar nessa liberação de recursos junto à secretária Patrícia Ellen. Foram recursos importantíssimos para nossos empresários”.

O Banco do Povo Paulista oferece apoio aos empreendedores locais através de financiamentos variados, possibilitando a ampliação ou instalação de pequenos negócios gerando emprego e renda para a cidade.