Banda Lira inicia capacitação de professores do projeto Viva Música

O vice-prefeito Mário da Fonseca e a Secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini acompanharam na manhã de ontem, 23, o início da capacitação dos professores que atuarão no projeto Viva Música nas escolas municipais.

Serão duas semanas de preparação com diversas atividades dentro das vertentes de musicalização e expressão corporal, junto a convidados de renome em cada área. A capacitação contará com a presença de especialistas e doutores da área da educação, da psicologia, da musicalização infantil e do circo social.

O treinamento é coordenado pela Banda Lira Itapirense e acontece na sede da corporação, situada na Rua Rui Barbosa.