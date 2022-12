Bandas Truah e Made in Roça prometem animar a Festa da Virada neste sábado

Holambra dará boas-vindas para 2023 com show de luzes e muita animação. É a Festa da Virada, que será realizada no sábado, dia 31 de dezembro, na Rua da Amizade (Rua Coberta), a partir das 20h. A entrada é gratuita. O evento contará com apresentações ao vivo e praça de alimentação local. A música ficará por conta das bandas Made in Roça e Truah, que prometem agitar holambrenses e visitantes. Além dos shows, a queima de fogos com estampidos reduzidos vai encher de luzes e cores o céu da cidade à meia-noite. A festividade contará com o apoio da Polícia Municipal e a circulação com garrafas de vidro será proibida. De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, as garrafas para o tradicional brinde da virada serão permitidas. Outras bebidas somente serão autorizadas em latas ou garrafas de plástico. “Nada melhor do que comemorar as conquistas deste ano e dar boas-vindas para 2023 com muita descontração, em um ambiente familiar e com muita música”, disse o prefeito Fernando Capato. “Faço o convite para que todos venham comemorar conosco. Será, sem dúvidas, uma festa muito especial”. Serviço: Festa da Virada Dia 31 de dezembro, a partir das 20h – Bandas Truah e Made in Roça – Queima de fogos Local: Rua da Amizade (Rua Coberta).