Bang Bang é Campeão do 24º Campeonato Amador de Futsal de Santo Antônio de Posse

Na noite de 2 de agosto, o Ginásio Municipal de Santo Antônio de Posse foi palco de uma final emocionante do 24º Campeonato Amador de Futsal. Frente a frente estavam os times Furacão e Bang Bang, que ao longo do campeonato se mostraram extremamente equilibrados. A partida, cheia de emoções, terminou empatada em 4 a 4 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis.

Os dois times proporcionaram um espetáculo de tirar o fôlego para um público de aproximadamente 3 mil pessoas, que lotou o ginásio e mostrou a força do esporte amador no município. A disputa foi acirrada, com ambos os times demonstrando garra e habilidade.

Na decisão por pênaltis, o Bang Bang levou a melhor, vencendo por 2 a 1 contra o Furacão. Com essa vitória, o Bang Bang se consagrou campeão do torneio, levantando o troféu diante de uma torcida eufórica.

Além da premiação principal, o campeonato também destacou os seguintes atletas e equipes:

Campeão: Bang Bang

Vice-campeão: Furacão

Artilheiro: Renato (Bang Bang) com 19 gols

Defesa menos vazada: Gustavo (Furacão) com 26 gols sofridos

Equipe mais disciplinada: Cascavel

Atleta destaque: Fujita (Bang Bang)

O 24º Campeonato Amador de Futsal de Santo Antônio de Posse mostrou mais uma vez a força e a importância do esporte amador na cidade, reunindo a comunidade em torno de momentos de confraternização e competição saudável. A final foi um reflexo do alto nível das equipes e do comprometimento de todos os envolvidos na organização do evento.

A organização do campeonato agradece a participação de todos os times, atletas, torcedores e apoiadores que fizeram desta edição um sucesso. O esporte amador segue firme, proporcionando momentos inesquecíveis para a cidade de Santo Antônio de Posse.

Parabéns a todos os envolvidos e até o próximo campeonato!