BAR DOS ARTISTAS RETORNA DIA 15

Venda dos ingressos é iniciada

Uma das propostas para esta nova fase da Cultura em Mogi Mirim, o Bar dos Artistas está voltando. Criada em 2001, no segundo mandato do prefeito Paulo Silva, a atração acontece no Centro Cultural Lauro Monteiro de Carvalho e Silva, palco dos primeiros momentos desta iniciativa.

De acordo com Luiz Dalbo, responsável pela Secretaria de Cultura e Turismo, a ideia é que o Bar dos Artistas aconteça, ao menos, mensalmente. O primeiro evento neste retorno foi marcado para a sexta-feira (15), dentro da programação pelo aniversário de Mogi Mirim, celebrado no próximo dia 22. Os ingressos são limitados e serão comercializados de forma antecipada, a partir de terça-feira (5). O Bar dos Artistas terá início às 20h.

A agenda prevê apresentações de música, com Luciano Santos (voz e violão); de performance de palhaçaria, com Natali “Chimbica Loquita” e Bruno “Mutuna”; de dança, com Ayana Fatin (dança afro, coreografia “baiana”, dança do ventre e coreografia “maktub”), exposição de artes e muitas outras novidades que estão sendo preparadas.

Seguindo a tradição, serão vendidos petiscos e bebidas, em um verdadeiro clima de boteco. O Bar dos Artistas foi idealizado por Cilene Reis Lima, então diretora de Cultura e Turismo. O espaço ganhou rápida popularidade, gerando oportunidade de apresentação a artistas da cidade e de entretenimento aos munícipes. “Queremos e vamos resgatar esta importante ferramenta de cultura e sociabilização”, frisou Dalbo.