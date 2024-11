Basquetebol de base de Amparo teve duas vitórias no fim de semana

No fim de semana, o basquetebol da base da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo esteve em quadra.

No sábado, 23, o time sub-12 foi até Itapira para o festival de encerramento da Liga Metropolitana de Basquete. Em quadra, os amparenses foram vencidos por Itupeva, pelo placar de 13 a 27.

Em seguida, contra o Country Club, de Valinho, vitória por 18 a 14, para Amparo. “Nosso primeiro adversário já está acostumado a partidas. No segundo jogo, pudemos vencer por um placar apertado e decidimos na prorrogação”, sintetizou o técnico Du Nevez.

Théo Malavazi, Mateus Borim, Enrico Gomes, Iara Barros, Lie Yahiro, Davi Lodet, Lucas Guerra, Breno Forato, Nicolas, Miguel Silva e Benício, defenderam Amparo.

No domingo, 24, pela disputa do terceiro lugar da Série Bronze da Liga Metropolitana, Amparo venceu Paulínia por 56 a 46, em partida marcada por muitos desfalques amparenses, porém, revertido pelo coletivo do time

A medalha foi conquistada com o time formado por Davi Canola, Pedro Arthur, Lucas Borim, Guilherme Maia, Pedro Bazoni, Augusto Pires, Vicenzo Piazza, Henrique Ayubi e Henrique Mazetto.