“Baú de Histórias”: mais cidades recebem o projeto que incentiva a leitura pelo público infantil

Cultivar o hábito da leitura traz uma série de benefícios que perduram ao longo da vida. A interação proporcionada ali – entre o livro, sua textura, as histórias, etc. – auxilia no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças, melhorando o vocabulário, a fala e o rendimento escolar. Em função disso, a literatura é considerada uma importante ferramenta para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo, especialmente durante o processo de formação do indivíduo.

Com esse pano de fundo, o projeto “Baú de Histórias” supre uma demanda literária com bibliotecas para suporte nas ações difusoras da literatura e oferecimento de oficinas de contação de histórias. Montado em MDF, os baús contêm gavetas, bancos, prateleiras e mesas integradas, que armazenam todo o acervo de livros, fantoches, jogos, brinquedos lúdicos e materiais pedagógicos em geral.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, “Baú de Histórias” é realizado pelo Ministério do Turismo através da Secretaria Especial de Cultura, com produção da Incentivar e patrocínio da Renovias.

Em setembro de 2021, 15 instituições das cidades de Mogi Mirim, Mococa, Águas da Prata, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul, Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu já receberam seus Baús de Histórias.

Durante o mês de abril, outras 18 instituições de oito cidades receberão as estruturas, começando por São José do Rio Pardo. Depois o projeto passa por São Mococa, Santo Antônio de Posse, Vargem Grande do Sul, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu e, por fim, em Mogi Mirim.

Incentivadora do projeto nos municípios da região, a Renovias acredita no poder de transformação das comunidades através de projetos sociais, culturais e esportivos que venham a somar na construção de um mundo mais justo e com mais oportunidades. Por isso, ações como o “Baú de Histórias” são apoiadas pela concessionária. “Já entregamos dezenas de ‘Baús de Histórias’ em nossa região e é evidente a empolgação das crianças e das equipes pedagógicas. Afinal, são ferramentas como essa que oportunizam um futuro melhor para as milhares de crianças que serão beneficiadas ao longo dos próximos anos”, pontua o presidente da Renovias, Rogério Cezar Bahú.

SERVIÇO – ENTREGAS DAS ESTRUTURAS DO BAÚ DE HISTÓRIAS

“Baú de Histórias” em São José do Rio Pardo

Instituição: EMEB “Água Fria”

Endereço: Fazenda Santa Lúcia, S/N – Zona Rural

Data e Hora: 13 de abril de 2022 – 7h30

Instituição: EMEB “Estação Fazenda Venerando”

Endereço: Fazenda Rio Claro, S/N – Zona Rural

Data e Hora: 13 de abril de 2022 – 9h30

“Baú de Histórias” em Mococa

Instituição: EMEB “D. Hortência Freire Machado”

Endereço: Rua Rovail Rodrigues Silva, 130 – Bairro Ary Estévão

Data e Hora: 13 de abril de 2022 – 11h20

Instituição: EMEB “Prof. José Manuel Lucchesi”

Endereço: Situada a Praça Coronel Custódio Pinheiro, 576 – Distrito de São Benedito das Areias- cidade de Mococa /SP

Data e Hora: 13 de abril de 2022 – 14h00

“Baú de Histórias” em Santo Antônio de Posse

Instituição: EMEF “Prof. Elisabete Lala Villalva”

Endereço: Cynira Marques Cesar, 433 – São Judas Tadeu

Data e Hora: 20 de abril de 2022 – 10h00

Instituição: EMEF “Prof. Mary Rosa Baracat Chaib”

Endereço: Rua Virginia Gardinali Lala, 111 – Vila Esperança

Data e Hora: 20 de abril de 2022 – 14h00

“Baú de Histórias” em Vargem Grande do Sul

Instituição: EMEB “Nair Bolonha”

Endereço: R. Francisco Rabelo de Andrade, nº174, Cohab IV

Data e Hora: 27 de abril de 2022 – 10h00

Instituição: EMEB “Padre Donizetti”

Endereço: R. Iletro Cachola,146 – Vila Polar Vargem Grande do Sul SP

Data e Hora: 27 de abril de 2022 – 14h00

“Baú de Histórias” em Águas da Prata

Instituição: Creche Escola José Baptista de Souza

Endereço: Av. Drº Eduardo Lyrio nº 1000 Jardim Aguas da Prata, Águas da Prata – SP, 13890-000

Data e Hora: 04 de maio de 2022 – 09h00

Instituição: Creche Jardim Moneda

Endereço: Av. Drº Eduardo Lyrio nº 1000 Jardim Aguas da Prata, Águas da Prata – SP, 13890-000

Data e Hora: 04 de maio de 2022 – 10h00

Instituição: EMEB “Prof Gabriela Loyolla de Andrade”

Endereço: R. Luiz Carioca – Torres da Silva, Águas da Prata – SP, 13890-000

Data e Hora: 04 de maio de 2022 – 14h00

“Baú de Histórias” em Espírito Santo do Pinhal

Instituição: EMEB “João Baptista Antônio Tamaso” – Unidade II

Endereço: Rua Francisco Baiochi, 55 – Jardim Brasil – Espírito Santo do Pinhal – SP – CEP 13.990-000

Data e Hora: 11 de maio de 2022 – 09h00

Instituição: EMEB “Augusta Bortolucci Latarini”

Endereço: Rua José Clástode Martelli, s/nº, Vila Roseli.

Data e Hora: 11 de maio de 2022 – 10h30

“Baú de Histórias” em Mogi Guaçu

Instituição: EMEF “Prof Iná Aparecida de Oluveira Marconi”

Endereço: Av. José Rodrigues Netto, 2315 Jardim Canãa II- mogi Guaçu, SP CEP: 13.848-310

Data e Hora: 11 de maio de 2022 – 14h00

Instituição: EMEB “Ubirajara Ramos”

Endereço: Av. Maria Tereza Vedovello, s/n Parque Residencial Ypê Amarelo, Mogi Guaçu/Data e Hora: 11 de maio de 2022 – 15h30

“Baú de Histórias” em Mogi Mirim

Instituição: EMEB “Prof. Alfredo Bérgamo”

Endereço: Rua Professora Maria Luiza Costa Camargo, 105 Jardim Europa- Mogi Mirim- SP

Data e Hora: A definir após o retorno das aulas no município

Instituição: EMEB “Prof. Ana Isabel da Costa Ferreira”

Endereço: Rua Sargento Polícia Militar José Benedito dos Santos,310, Sehac Mogi Mirim / SP CEP: 13.802-658

Data e Hora: A definir após o retorno das aulas no município

Instituição: Escola Municipal Nelson Neves de Souza

Endereço: Rua Francisco Dias Reis – 735 – Vila Dias – Mogi Mirim – SP – CEP: 13.801-211

Data e Hora: A definir após o retorno das aulas no município