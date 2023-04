BBB: a guerra de ADMs e o sucesso nas redes sociais

_*Por Carolina Fernandes, CEO da Cubo Comunicação_

O BBB 23 acabou! E, além da vitória da sister Amanda Meirelles, que

embolsou o prêmio de R$2,88 milhões, a exposição no reality show

trouxe outros números que podem fazer a diferença para o futuro

financeiro e dos negócios para as participantes finalistas.

A começar pela quantidade de seguidores, as finalistas têm bons

motivos para comemorar. Elas saem fortalecidas da casa, pois

considerando a soma atual (contando somente as três últimas sisters a

deixarem a casa), há um aumento percentual de 165,7% de seguidores no

Instagram – de 3,5 milhões, elas saltaram para 9,3 milhões, ou seja,

são 5,8 milhões de _followers_ novos.

Individualmente, as três sisters também somam crescimento relevante.

Bruna Griphao, a terceira colocada, antes tinha a marca de 2,7 milhões,

agora são 4,7 milhões de _followers_. Já a segunda colocada, Aline

Wirley, foi de 853 mil a 2,1 milhões. Por fim, a grande campeã Amanda

Meirelles, além do prêmio, também celebra o sucesso no Instagram: de

13 mil a 2,5 milhões de novas pessoas interessadas em saber o que a

celebridade do momento posta em seu perfil.

Por trás deste sucesso nas redes sociais estão os administradores de

perfis. São eles que fazem as interações com seguidores, protagonizam

suas guerras particulares com perfis de participantes concorrentes, usam

e abusam da criatividade para cativar e engajar o público com novas

publicações e, de quebra, gerenciam uma infinidade de crises – não

somente no Instagram, mas também em outras redes como Tik Tok e

Twitter, tendo o monitoramento como fator essencial.

A guerra de ADMs

Durante o programa, diversos desentendimentos entre participantes

repercutiram aqui fora. Um dos casos mais destacados nesta edição

ocorreu na “treta” entre Tina e Gustavo, motivado pela indicação do

brother, Líder daquela semana, que escolheu a sister para o Paredão.

Ao longo do intervalo, Gustavo perguntou como a modelo se sentia,

acenando para dar a mão a ela, que recusou o afago e foi prontamente

chamada de ignorante por ele.

A faísca foi suficiente para se transformar em uma guerra entre os

administradores das páginas dos participantes nas redes sociais. A

equipe de Tina compartilhou um comentário no Twitter que deu a entender

que, apesar de Gustavo ser o Líder, a decisão partiu de Key Alves. Já

o perfil do brother retrucou a provocação dizendo que o participante

tinha sua indicação antes mesmo de vencer a prova de liderança. Por

fim, os administradores do perfil de Key se manifestaram no post,

dizendo que Paula seria sua indicada.

Percebe quanta interação aqui do lado de fora, por conta de

discussões rápidas ocorridas no confinamento? A agilidade dos ADMs nos

perfis é fundamental para a imagem dos participantes. Sendo leve ou

grave, as crises ocorridas no reality show podem gerar cancelamentos de

contratos, eventos e ações de marcas, além de desinteresse e falta de

identificação do público com o participante.

Audiência e a importância dos ADMs

Segundo dados da Kantar IBOPE para a Grande São Paulo, a final do

programa teve média de 19,4 pontos (equivalente a pouco mais de 4

milhões de telespectadores), antes da final a média ao longo desta

edição foi de 18,9 pontos. Ou seja, a vitrine que o reality show

oferece às marcas é imensa, consequentemente, o desempenho dos

participantes é monitorado para que essas marcas optem pelo perfil mais

adequado para divulgar seus produtos e influenciar o público.

Sendo assim, fica mais evidente que o papel desempenhado pelos

administradores é fundamental para a imagem dos participantes. Ao longo

do reality, é necessário ter alguém nos bastidores para fomentar o

engajamento nas redes sociais com constância de publicações, cativar

um público fiel capaz de colocar concorrentes como favoritos a ganhar o

prêmio final, traçar estratégias que tragam dinâmicas diferentes de

apoio aos seus participantes, entre outras ações.

O ideal é ter não somente uma pessoa, mas, sim, uma equipe mediando

conversas no âmbito digital e com monitoramento em tempo real, que

serve como apoio de avaliações de desempenho. Além disso, é preciso

estar muito bem assessorado, desenvolver planejamento e estratégia

antecipados ao confinamento com vídeos, fotos, fazendo brincadeiras com

o que ocorre lá dentro como ser líder, ser anjo, ser o monstro, de

forma que essas ações se conectem com o que acontece lá dentro, mesmo

o participante não sabendo o que está rolando aqui fora.

Tudo isso da forma mais humanizada possível, pois o público quer se

sentir próximo aos seus participantes favoritos. Com tantas edições

já realizadas, é evidente que sisters e brothers entrem no BBB

acreditando ter a fórmula para vencer o reality show, porém, cada vez

mais o sucesso dessas pessoas estão não só no que eles fazem lá

dentro, mas também nas mãos dos ADMs de perfis.

Carolina Fernandes é CEO da Cubo Comunicação, palestrante, mentora do

curso Marketing para Empreendedores e especialista em Marketing &

Comunicação com mais de 20 anos de atuação.