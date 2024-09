Tratterie Holandesa Lança Cardápio Sazonal de Primavera com Toque de Cores e Sabores

A chegada da primavera traz uma nova experiência gastronômica à Tratterie Holandesa, em Holambra. Elaborado pela talentosa chef Penha, o novo cardápio sazonal promete encantar os paladares, mantendo a tradição dos pratos servidos na casa, mas com um toque de frescor e leveza, em harmonia com a estação mais colorida do ano.

“A primavera, além de florida, é a estação mais colorida do ano. E esse clima alegre pode estar presente em vários momentos do nosso dia a dia. Inclusive nas refeições, não é mesmo? Dias ensolarados e temperaturas mais fresquinhas pedem um cardápio colorido, leve e refrescante”, comenta a chef Penha.

Entre os destaques está o **Nhoque Tricolor**, com três variações saudáveis e nutritivas, perfeitas para um almoço ou jantar em família ou com amigos. Inspirado nas cores e leveza da primavera, o prato é uma verdadeira explosão de sabores e combinações.

Outra pedida imperdível é a **Picanha de Cordeiro Grelhada**, que vem acompanhada de purê de abóbora cabotiá, confit de tomates-cereja e grãos de moyashi, trazendo uma combinação equilibrada de sabores e texturas.

Para quem prefere frutos do mar, o **Salmão ao Molho de Romã** é uma excelente escolha. O prato, levemente adocicado com um toque de mel, acompanha talharim na manteiga com alho-poró, perfeito para quem busca uma refeição leve, mas sofisticada.

Já o clássico **Polvo Aveiro** é servido com batatas ao murro e um delicioso pesto de manjericão, uma receita tradicional que ganha um toque especial com a simplicidade dos ingredientes frescos.

Para harmonizar com os pratos, a casa sugere vinhos brancos e rosés, que complementam perfeitamente as refeições leves e frescas da estação.

A Tratterie Holandesa fica na Rua das Camélias, 317, Centro, Holambra/SP. O restaurante abre para almoço de segunda a sexta, das 11h30 às 15h, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h30 às 16h. Para reservas e mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (19) 99188-8927