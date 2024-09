DANILO BRITO homenageia CANHOTINHO: 70 ANOS DE CARREIRA

Show de lançamento do álbum de Danilo Brito ao lado do homenageado Canhotinho, o mestre do cavaquinho, que completa 70 anos de carreira

Danilo Brito, internacional multi-instrumentista, com a participação especialíssima de Canhotinho, o mais antigo membro vivo do grupo Demônios da Garoa (desde 1962) e apontado pelo ícone do cavaquinho Waldir Azevedo como seu sucessor, faz o show de lançamento do álbum, neste 21 de setembro, 20h, no Theatro Avenida em Espírito Santo do Pinhal – SP.

No repertório, música brasileira autêntica – sambas, choros e baiões do novo álbum, como Meu Amado Cavaquinho, Pra Waldir e Baião 2000 e sucessos da carreira de Canhotinho como Trem das Onze, Saudosa Maloca e Iracema.

Especialmente para o show, Danilo tocará com o cavaquinho que pertenceu a Waldir Azevedo. Com este instrumento, Waldir gravou o famoso álbum “Minhas Mãos Meu Cavaquinho” (1976) e o presenteou a Canhotinho, uma semana antes de seu falecimento, em 1980.

Canhotinho, aos 87 anos, completa 70 deles dedicados à música brasileira, um símbolo da cultura de São Paulo e do Brasil. Em sua infância muito pobre, deixou sua cidade natal, Espírito Santo do Pinhal-SP, e retorna agora para esse show comemorativo, consagrado como o grande mestre do cavaquinho, depois de ter levado sua arte ao redor do mundo.

Danilo Brito, 39 anos, é premiado multi-instrumentista, compositor e autoridade em música brasileira, com mais de 25 anos de carreira. Segundo o compositor Guinga, Danilo é “Genial. Absurdo. Se Deus tocasse bandolim, tocaria igual a ele.” e, segundo o

bandolinista americano David Grisman, “Danilo é um dos maiores bandolinistas do mundo e maior expoente vivo do Choro”.

Sobre o álbum

O álbum com composições inéditas de Canhotinho – revelando sua plena atividade até hoje – nasce da amizade e grande admiração mútua entre ele e Danilo, que compartilham valores e conceitos musicais como o respeito à tradição e ao estilo bem brasileiros e têm as vidas dedicadas a essa arte, realizada por meio de uma comunicação direta e franca.

Dirigido e interpretado por Danilo Brito, tocando bandolim e cavaquinho, é acompanhado por Carlos Moura, violão 7 cordas, Guilherme Girardi, violão e pelas participações especiais do próprio Canhotinho ao cavaquinho, de Marco Bernardo ao piano e da cantora Telma Reis.

Danilo gravou este álbum com o cavaquinho que pertenceu a Waldir Azevedo, com que ele gravou o famoso álbum Minhas Mãos Meu Cavaquinho (1976) e foi presenteado por ele a Canhotinho, uma semana antes de seu falecimento.

No repertório, choros como Meu Amado Cavaquinho, Delicadinho, Luzes, Pra Waldir, que revelam as inspirações de Canhotinho, juntamente com suas homenagens a Danilo Brito e a Marco Bernardo; o inovador Baião 2000, a inspirada valsa Nas Cordas de um Bandolim e o samba Clara, que Canhotinho fez à cantora Clara Nunes, interpretado por Telma Reis, na sua voz marcante e estilo profundamente brasileiro, entre outras.

O álbum será lançado com exclusividade no canal oficial de Danilo Brito no YouTube em 22 de setembro.

Esse projeto tem produção de Orpheu Produções e é apresentado pelo ProAC, Secretaria da Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado de São Paulo.

Serviço

Danilo Brito homenageia Canhotinho: 70 Anos de Carreira

Show de música brasileira – Livre 21 de setembro de 2024 – 20h Theatro Avenida

Av. Oliveira Mota, 50 – Espírito Santo do Pinhal-SP

Entrada Gratuita – os ingressos devem ser retirados antecipadamente no teatro ou em: https://theatroavenida.byinti.com/#/ticket/futureEvent/danilo-brito-homenageia- 70-anos-de-carreira-de-canhotinho

Sobre Danilo Brito

Danilo Brito é premiado multi-instrumentista e compositor e autoridade em música brasileira, mestre do equilíbrio entre virtuosidade e sentimento.

Com mais de 25 anos de carreira nacional e internacional, seu vasto repertório de música instrumental inclui mais de 150 anos de música brasileira, indo do clássico ao autoral, dos ritmos do sertão nordestino às rodas de choro urbanas à música erudita internacional.

Autodidata, começou a tocar aos 3 anos, desenvolvendo técnica própria, aos 12 já era profissional, aos 13 lançou seu primeiro álbum como solista e aos 19 venceu o prestigiado Prêmio Visa de melhor instrumentista do Brasil, em que concorreu com mais de 500 músicos do Brasil e do exterior.

Tem nove álbuns lançados como intérprete, nacional e internacionalmente e inúmeras colaborações com grandes artistas. Seu álbum mais recente (fev/2024) é uma colaboração com a lenda do bandolim dos EUA, David Grisman, de composições autorais e clássicos brasileiros em uma interpretação elegante e extraordinária. Seu álbum “Da Natureza das Coisas” foi escolhido “Top of the World” pela Songlines Magazine da Inglaterra.

Guinga à ESPN disse “Considero um milagre esse cara tocando, não o consigo ver sem que eu não me emocione, não chore. Genial. Absurdo. Se Deus tocasse bandolim, tocaria igual a ele”. O ícone do bandolim dos EUA David Grisman afirmou “Danilo é um dos maiores bandolinistas do mundo e maior expoente vivo do Choro” e Lynn René, “nem exatamente jazz, nem exatamente erudita, mas com elementos das duas, Brito mostra uma técnica tão impressionante quanto Django Reinhardt”.

Danilo Brito leva sua interpretação única aos palcos de todo o mundo, em diferentes repertórios, apresentados em concertos solo, com seu conjunto em diferentes formações, com convidados nacionais e internacionais e com orquestras. Já tocou nos mais proeminentes festivais como o Ellnora, em IL, EUA, Red Sea Jazz Festival, de Israel, Sonamos Latinoamérica, com versões por toda a América Latina, Savanah Music Festival, Spoleto Festival, apresentações nos renomados The Kennedy Center, Mondavi Center for Arts, Dizzy’s at Lincoln Center e Tiny Desk Concert da NPR.

Canais oficiais: https://www.youtube.com/

c/DaniloBritoofficial https://www.instagram.com/

DaniloBritobandolim http://www.danilobrito.com

Entrevistas https://youtu.be/96bvdMKmt64 https://youtu.be/Gmk08C_XxFs

Especial sobre Canhotinho por Danilo Brito https://youtu.be/MRjupcP9Ss8

Clara samba (Canhotinho) Danilo Brito, Telma Reis https://youtu.be/qzm81I7AhWY Iracema, com Canhotinho e Danilo Brito https://youtu.be/P6ffn_82Z3g

Baião 2000 (Canhotinho) Danilo Brito e Marco Bernardo https://youtu.be/qdgTTgEU1F4 Babi (Canhotinho) Danilo Brito e conjunto https://youtube.com/shorts/M6BrVAT-GbY