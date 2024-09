Celebrando a Independência com a FAM

No último domingo, 1º de setembro, tivemos a honra de acompanhar e prestigiar um evento marcante em Mogi Mirim. A FAM (Fanfarra dos Amigos de Mogi Mirim) teve a oportunidade de participar do desfile comemorativo da Independência do Brasil, no distrito de Martim Francisco. Esta apresentação não só celebrou um marco crucial da nossa história, mas também destacou o empenho e a paixão da nossa fanfarra pela música e pela tradição.

A FAM percorreu pelas ruas da entrada de Martim Francisco, trazendo uma atmosfera vibrante e festiva para a celebração. O desfile, que é uma tradição importante para a nossa cidade, foi embelezado pela presença da fanfarra, que encantou os presentes com suas apresentações. Além disso, o desfile também contou com a presença da Fanfarra da Terceira Idade, a Fanfarra Humberto Brasi e os Desbravadores Everest Mogi Mirim.

Como um dos integrantes da FAM, gostaria de aproveitar a oportunidade para convidá-los a participarem conosco e acompanharem nossa apresentação, no

desfile de 07 de setembro em Mogi Mirim, que acontecerá no próximo domingo. Percorreremos as ruas centrais da cidade, comemorando com entusiasmo e muita música essa data importante da nossa história.

Participar das atividades da FAM é uma excelente oportunidade de celebrar nossas tradições e de apoiar o talento local. Aproveitamos o momento para entregar nosso folheto informativo, que foi muito bem recebido pelas crianças e idosos que ficaram animados para participar conosco. Acredito que em breve teremos novos integrantes entusiasmados celebrando a tradição.

Fiquem atentos às nossas próximas atividades e eventos. Para saber mais informações, acesse nosso site: www.fanfarrafam.com.br ou, entre em contato (19) 98196-6675.

Boa semana e fiquem com Deus!