Bebê brasileira de 1 ano morre em bombardeio no Líbano

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma criança brasileira com apenas 1 ano e dois meses de vida, identificada como Fátima Abbas, foi morta em um ataque de míssil das forças militares de Israel, em Hadeth, subúrbio de Beirute, capital do Líbano, uma região que teoricamente estaria distante das áreas de conflito militar. O ataque ocorreu no sábado (2), quando o carro da família foi atingido por fragmento de um míssil que atingiu a barriga do bebê, que estava no banco de trás e não resistiu aos ferimentos. A informação é do Ministério das Relações Exteriores, que emitiu nota oficial lamentando o ocorrido.

A criança, que nasceu no Paraná, era filha de pai brasileiro e mãe libanesa. A família tinha residência fixa no Brasil e viaja com frequência para o Líbano, por conta dos negócios. O pai estava organizando a documentação para a liberação da mãe para virem todos para o Brasil no voo de repatriação da Força Aérea Brasileira (FAB).

Três brasileiros menores de idade já foram mortos no Líbano por consequência dos bombardeios, desde o fim de setembro, segundo o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Além da bebê Fátima, foram vítimas de bombardeios os adolescentes Mirna Raef Nasser, de 16 anos, e Ali Kamal Abdallah, de 15 anos.

Israel e o grupo Hezbollah, do Líbano, participam de ataques na fronteira entre os dois países desde o início da guerra na Faixa de Gaza. O conflito começou no ano passado, após um ataque do Hamas a Israel, aliado do Hezbollah. Apenas no Líbano, o número de civis mortos no conflito ultrapassa 2,8 mil pessoas.

Reportagem, Max Gonçalves

Agência Voz