BEIRA RIO BOTEQUIM E PAROGI CONQUISTAM VAGA PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANOS

Na semifinal do Campeonato que aconteceu no último domingo, o Parogi venceu o Ponte Preta por 9 a 2 e o Beira Rio Botequim ganhou do Mafia de 11 a 7.

Com esses resultados, o Beira Rio Botequim e o Parogi garantiram vagas para a final do Campeonato Municipal de Futsal Veteranos em Jaguariúna.

Organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, a disputa final já tem data marcada: o jogo será no domingo, dia 3 de dezembro, às 9h da manhã, no Azulão.

Para quem quiser conferir e torcer por uma das equipes, a entrada é gratuita. O Azulão fica na rua Amazonas, 848, Jardim Sônia.