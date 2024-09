BEIRA RIO E BOTEQUIM FAZEM A FINAL DA TAÇA PRATA DO FUTSAL AMADOR DE JAGUARIÚNA NESTE SÁBADO

As equipes do Beira Rio e Botequim Futsal farão a grande final da Taça Prata do Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna neste sábado, dia 28 de setembro, às 15h, no Ginásio do Azulão.

Os dois times se classificaram para a partida decisiva após vencerem seus confrontos nas semifinais, disputadas no último domingo (22), também no Azulão. O Beira Rio derrotou o Aliança por 4 a 1 e o Botequim Futsal venceu o Sudeste pelo placar de 3 a 1.

Na Taça Ouro, o Família Planalto sagrou-se campeão após goleada de 5 a 1 contra o Olímpico, que ficou com o vice-campeonato, na final realizada no último sábado, dia 21.

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Foto: arquivo