Beleza e inclusão se encontram: Concurso Miss e Mister Simpatia 2023 é realizado pela APAE Cosmópolis

Na noite da quarta-feira (23), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cosmópolis, emocionou a comunidade ao realizar o aguardado ‘Concurso Miss e Mister Simpatia 2023’.

O evento, que reuniu famílias, alunos e autoridades locais, teve como objetivo principal promover a interação social e celebrar a diversidade.

Aos olhares atentos de uma plateia calorosa, os alunos da APAE desfilaram com graça e entusiasmo, transmitindo a mensagem de inclusão e autoconfiança.

O concurso não apenas destacou a beleza individual, mas também a simpatia e carisma de cada participante, ressaltando a importância na valorização das características únicas de cada um.

Uma presença notável na mesa foi a da Senhora Isabel Teixeira Felisbino, Primeira Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, que demonstrou seu apoio e comprometimento com a causa da inclusão.

A mesa de jurados foi composta pela empresária ‘Thaisa da Cacau Show’, Karen Daineze, representante da Secretaria Municipal de Educação, ‘Sandra gerente do Enxuto’, e a marcante presença de Juliana Miss São Paulo de Las Américas 2022.

Outra importante presença foi a fotógrafa Roberta Correa, responsável voluntária pelas imagens do evento.

Ao final do concurso, sob vibrantes aplausos, foram feitas as distribuições de medalhas para os alunos participantes, juntamente com as entregas das faixas para a Miss Lucimaura Santana dos Santos e o Mister Adriano Serafim.

Todos os participantes saíram vitoriosos, levando consigo a experiência enriquecedora de fazerem parte de um evento que celebra a diversidade e a importância da convivência harmoniosa entre todos.