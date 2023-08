Benvenuto recebe pavimentação e moradores celebram conquista em Artur Nogueira

Máquinas estão na rua nesta sexta-feira (28) e realizam asfaltamento que era aguardado há mais de 20 anos

Após anos de expectativa e espera, o bairro Benvenuto, em Artur Nogueira, tem recebido uma transformação histórica. O prefeito Lucas Sia (PSD) comemora que as obras saíram do papel e se concretizaram oficialmente nesta sexta-feira (28), marcando um momento de alegria e conquista para todos os moradores.

Nos últimos meses, equipes estiveram presentes no bairro para realizar etapas fundamentais das obras. Iniciando com a limpeza e nivelamento das ruas, passando pela execução de guias e sarjetas, todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir a excelência do projeto.

É importante ressaltar que o serviço de asfaltamento é de responsabilidade do loteador do bairro, assim como a infraestrutura de saneamento. Contudo, o problema que afetou os moradores por mais de duas décadas foi resolvido em dezembro de 2021, graças à ação proativa do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean), que realizou mais de 100 ligações domiciliares de esgoto.

A empresa contratada deu início às obras de pavimentação e serão beneficiadas as seguintes ruas:

Rua Alonso Ribeiro

Rua Antônio Campinas

Rua Enrico Giovanni Chiste

Rua José Joaquim de Santana

Rua José Joaquim de Araújo

Rua Sebastião Claudino de Souza

Segundo o prefeito Lucas Sia (PSD), essa iniciativa é um marco na história da cidade e reflete o compromisso da administração em atender às demandas da população. Além disso, ele destaca que esse é mais um investimento presente nos quatro cantos da cidade.

“Estamos felizes em realizar esse sonho que parecia distante. Com muito trabalho e dedicação, estamos tornando o progresso uma realidade para o Bairro Benvenuto”, comentou.

MAIS DE 20 ANOS DE ESPERA

A aposentada Dalva é moradora do bairro há 25 anos. O sonho de ver as ruas asfaltadas era compartilhado com o esposo – que infelizmente faleceu.

“Ele queria muito ter visto esse bairro pavimentado. Mas quem ficou, está muito muito feliz com essa conquista. Tudo está ficando muito bom. Chega de lama e poeira”, comemorou.